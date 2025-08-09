Strasbourg accueille un nouveau défenseur et ne trouve pas la faille contre Mayence

Visiblement, c’est plutôt en attaque qu’il faudrait continuer à recruter.

Pour son dernier amical de la présaison, ce samedi après-midi face à Mayence, Strasbourg n’a pas marqué, mais n’a rien encaissé non plus (0-0). À noter que plus tôt, dans la matinée, l’équipe « bis » strasbourgeoise s’était inclinée face au même adversaire (2-1).

✍️ #MercatoRCSA I 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗛ø𝗴𝘀𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗮𝘂 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 🇩🇰🤝 Le Racing et le FC Nordsjælland ont trouvé un accord pour l’arrivée de Lucas Høgsberg. Le communiqué 👉 https://t.co/YRtgUqFWuf pic.twitter.com/cOE4Tq5oJu — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 9, 2025

Le plus excitant de la journée, pour les supporters alsaciens, a peut-être eu lieu dans les bureaux, puisque le Racing a enregistré sa treizième arrivée de l’été : celle du défenseur central Lucas Høgsberg, international danois de 19 ans (2 sélections), venant du FC Nordsjaelland et désormais lié à Strasbourg jusqu’en 2030. Un transfert estimé, à la louche, à 15 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

Strasbourg a claqué plus de 100 millions d’euros au cours de ce mercato. Voilà.

Ludovic Ajorque : « J'ai lâché une petite larme en partant de Strasbourg »