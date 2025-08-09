S’abonner au mag

Strasbourg accueille un nouveau défenseur et ne trouve pas la faille contre Mayence

JB
Strasbourg accueille un nouveau défenseur et ne trouve pas la faille contre Mayence

Visiblement, c’est plutôt en attaque qu’il faudrait continuer à recruter.

Pour son dernier amical de la présaison, ce samedi après-midi face à Mayence, Strasbourg n’a pas marqué, mais n’a rien encaissé non plus (0-0). À noter que plus tôt, dans la matinée, l’équipe « bis » strasbourgeoise s’était inclinée face au même adversaire (2-1).

Le plus excitant de la journée, pour les supporters alsaciens, a peut-être eu lieu dans les bureaux, puisque le Racing a enregistré sa treizième arrivée de l’été : celle du défenseur central Lucas Høgsberg, international danois de 19 ans (2 sélections), venant du FC Nordsjaelland et désormais lié à Strasbourg jusqu’en 2030. Un transfert estimé, à la louche, à 15 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

Strasbourg a claqué plus de 100 millions d’euros au cours de ce mercato. Voilà.

Ludovic Ajorque : « J'ai lâché une petite larme en partant de Strasbourg »

JB

