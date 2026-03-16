Comment le football américain a permis à Axel Disasi de se relancer

On se rapproche de l’End Zone. Arrivé à West Ham dans les dernières heures du mercato hivernal, Axel Disasi a retrouvé du temps de jeu. Nuno Espirito Santo l’a immédiatement intégré et l’a titularisé lors des six dernières journées de Premier League. Un soulagement pour l’international français, blacklisté à Chelsea, qui s’est « mis à travailler un peu différemment » pour sortir de ce bourbier.

« J’ai fait venir un préparateur physique de football américain, confie-t-il à L’Équipe. J’avais déjà bossé avec lui l’été dernier, en vacances à Los Angeles. En fait, je cherchais à me déplacer plus rapidement sur le terrain, à faire bouger mon corps avec plus d’efficacité. J’ai un gabarit assez costaud (1,90 m, 86 kg), ce qui ressemble à celui de certains joueurs de football américain, et ils arrivent à bien bouger. »

« Je faisais un entraînement avec lui, un avec les moins de 23 ans de Chelsea et parfois un troisième dans la journée, encore avec lui, détaille Disasi. J’ai découvert une nouvelle énergie, j’ai maigri, je bouge mieux, je me sens moins lourd, moins fatigué. » Depuis son arrivée, West Ham a retrouvé de la solidité avec trois clean sheets, et des nuls obtenus en serrant la vis face aux deux clubs de Manchester.

Merci la NFL !

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