Les supporters de Liverpool dénoncent la cupidité de leur direction

Il faut bien que quelqu’un paye le transfert d’Alexander Isak. Et visiblement, Liverpool compte sur ses supporters. Le club a annoncé une augmentation de 3% du prix des billets en 2026-2027, à hauteur de l’inflation. Entre 1,4 et 2 euros de hausse pour un billet de match grand public, entre 24 et 32 euros de plus sur le prix de l’abonnement saisonnier. D’autres augmentations sont susceptibles d’avoir lieu lors des deux saisons suivantes, dans la limite de 5% de hausse. En revanche, le prix des billets juniors reste inchangé (10 euros). Le club a aussi élargi la catégorie jeunes adultes : alors que ce tarif préférentiel était accessible jusqu’à 21 ans, il le sera désormais jusqu’à 24 ans.

Dans un communiqué, le club rappelle que les coûts d’opération ont explosé à Anfield (+85% depuis 2016-2017). Les supporters ont été consultés, mais la direction a estimé que le gel des prix qu’ils réclamaient « n’était pas une option viable ». L’abonnement coûtera donc entre 850 et 1 080 euros en 2026-2027 pour un adulte. Il faudra débourser entre 10 et 73 euros pour un billet unique pour un match de Premier League.

"The socialism I believe in is everyone working for each other, everyone having a share of the rewards. It's the way I see football, the way I see life". STOP EXPLOITING LOYALTY @LFC@FenwaySportsGrp @John_W_Henry pic.twitter.com/LEi85TPMjh — Spion Kop 1906 (@SpionKop1906) March 27, 2026

« Augmenter le prix des billets n’est pas une nécessité, c’est un choix »

Les associations de supporters ont massivement réagi jeudi soir. « Le club n’est pas obligé de le faire. Liverpool a récemment enregistré des recettes record. C’est le club le plus riche de la Premier League : augmenter le prix des billets pour les supporters assidus n’est pas une nécessité, c’est un choix », dénonce le groupe Spirit of Shankly. Des banderoles visant le groupe FSG, propriétaire du club, ont été déployées ces dernières heures à Anfield. Le député local Ian Byrne a lui aussi regretté la cupidité des « milliardaires qui dirigent notre club à Boston », en rappelant le risque de s’éloigner encore plus des supporters issus de la classe ouvrière.

Le foot populaire est plus que jamais menacé d’extinction.

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