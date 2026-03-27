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L’Espagne donne la leçon à la Serbie

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L’Espagne donne la leçon à la Serbie

  Espagne 3-0 Serbie

Buts : Oyarzabal (16e, 43e), Muñoz (72e)

Une bonne tête de champion du monde. L’Espagne a asphyxié la Serbie vendredi soir (3-0) à deux mois et demi du coup d’envoi du Mondial. Exactement le même score que lors du dernier duel des deux équipes, en Ligue des nations, en 2024. Mikel Oyarzabal avait des jambes de feu : le Basque a envoyé une première praline pied gauche dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 16e), puis une autre aux 20 mètres (2-0, 43e). Monsieur propre. Le petit nouveau Victor Muñoz a conclu la soirée en beauté en marquant son premier but international, à la suite d’une talonnade bien sentie de Ferran Torres (3-0, 72e).

Prochaine victime désignée : l’Égypte mardi.

L’Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l’Argentine

QB

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