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L’Espagne donne la leçon à la Serbie
Espagne 3-0 Serbie
Buts : Oyarzabal (16e, 43e), Muñoz (72e)
Une bonne tête de champion du monde. L’Espagne a asphyxié la Serbie vendredi soir (3-0) à deux mois et demi du coup d’envoi du Mondial. Exactement le même score que lors du dernier duel des deux équipes, en Ligue des nations, en 2024. Mikel Oyarzabal avait des jambes de feu : le Basque a envoyé une première praline pied gauche dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 16e), puis une autre aux 20 mètres (2-0, 43e). Monsieur propre. Le petit nouveau Victor Muñoz a conclu la soirée en beauté en marquant son premier but international, à la suite d’une talonnade bien sentie de Ferran Torres (3-0, 72e).
🇪🇸-🇷🇸 Victor Munoz profite des largesses de la défense serbe pour permettre à la Roja de prendre le large Suivez le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/nzEEIjpWp2— L'Équipe (@lequipe) March 27, 2026
Prochaine victime désignée : l’Égypte mardi.L’Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l’Argentine
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