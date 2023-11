Pronostic Feyenoord Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Feyenoord – Atlético : Un nouveau coup de Grizou ?

Dans cette poule E de la Ligue des champions, trois équipes luttent pour décrocher leur place en 8es de finale. Parmi elles, on retrouve notamment le Feyenoord et l’Atletico Madrid. Le club batave avait surpris tout son monde l’an passé en dominant l’Eredivisie devant le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam. Depuis l’entame de cette phase de poule, le Feyenoord a remporté ses 2 matchs à domicile face au Celtic et contre la Lazio. En réussissant la passe de trois, la formation néerlandaise se mettrait dans une situation idéale avant un dernier match en Ecosse face à une équipe du Celtic quasiment condamnée. En revanche, les résultats sont trop mauvais loin de ses bases avec des revers à Rome il y a 3 semaines (1-0) et au match aller face à l’Atlético à Madrid (3-2). Sur le plan national, le club de Rotterdam est 2e avec déjà 7 points de retard sur une formation du PSV impressionnante. Dans cette formation, on retrouve un joueur très convoité par les grands clubs européens, le buteur mexicain Gimenez (16 buts en championnat, 2 en 2 matchs de C1).

En face, l’Atlético Madrid a subi une grosse désillusion en terminant dernier de sa poule de C1 l’an passé. Cette saison, les Colchoneros ont pour objectif de retrouver au moins les 8es de finale. Pour le moment, les Matelassiers sont bien placés puisqu’ils sont en première position, mais ils ne comptent que 2 points d’avance sur son Feyenoord, 3e. En s’imposant ce mardi, le club madrilène s’assurerait de participer aux 8es de finale mais s’attend à un match compliqué. Après avoir été tenu en échec au Celtic Park face au Celtic (2-2), les Colchoneros avaient livré un véritable récital lors du match retour (6-0). Sur sa lancée, l’Atletico vient de s’imposer en Liga face à Villarreal (3-1) et contre Majorque (1-0). Comme souvent depuis son retour du Mondial 2022, Griezmann est l’homme clé des Matelassiers. Buteur décisif face au club des Baléares, l’international tricolore permet à son équipe de rester au contact du Real Madrid et de Girona. Avec 9 buts et une passe décisive, le français se rapproche de Bellingham en tête des buteurs. Toujours invaincu dans cette poule (2 victoires, 2 nuls), l’Atlético devrait au moins prendre le point du nul à Rotterdam mais s’attend logiquement à un match compliqué.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

