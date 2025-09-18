Diego Simeone revient sur son coup de sang

Le Cholismo a vu rouge, dans tous les sens.

Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool de Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone, s’est fait expulsé dans la foulée du but vainqueur inscrit par Van Djik (92e). La cause : les insultes permanentes (doublées de l’équivalent du doigt d’honneur britannique) d’un supporter des Reds qui a fait sortir de ses gonds le coach des Colchoneros, pourtant déjà bien monté en température. L’intervention des stadiers a fait office de tampon, mais l’Argentin a dû regagner les vestiaires, quelques secondes avant la fin du match.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card 🍿 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C3Ruz9tBvq — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

« Je ne suis qu’un être humain »

Avec ce nouveau débordement, El Cholo a reçu son 7e carton rouge sur le banc de l’Atlético de Madrid, se plaçant juste derrière José Mourinho et ses 9 expulsions. En conférence d’après-match, Diego Simeone a pu donner sa propre version des faits : « Nous n’avons pas le droit de réagir aux insultes, car nous sommes les protagonistes. Mais il n’est pas facile d’être là où nous sommes et de recevoir des insultes pendant tout le match, affirme t-il. Ils ont marqué, je me suis retourné et les insultes ont continué même avec des gestes et je ne suis qu’un être humain.». Reste à savoir quelle sanction attend le technicien.

Tenir puis craquer dans les derniers instants, Diego Simeone est un pur colchonero.

