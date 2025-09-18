S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Liverpool-Atlético (3-2)

Diego Simeone revient sur son coup de sang

KM
Diego Simeone revient sur son coup de sang

Le Cholismo a vu rouge, dans tous les sens.

Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool de Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone, s’est fait expulsé dans la foulée du but vainqueur inscrit par Van Djik (92e). La cause : les insultes permanentes (doublées de l’équivalent du doigt d’honneur britannique) d’un supporter des Reds qui a fait sortir de ses gonds le coach des Colchoneros, pourtant déjà bien monté en température. L’intervention des stadiers a fait office de tampon, mais l’Argentin a dû regagner les vestiaires, quelques secondes avant la fin du match.

« Je ne suis qu’un être humain  »

Avec ce nouveau débordement, El Cholo a reçu son 7e carton rouge sur le banc de l’Atlético de Madrid, se plaçant juste derrière José Mourinho et ses 9 expulsions. En conférence d’après-match, Diego Simeone a pu donner sa propre version des faits : « Nous n’avons pas le droit de réagir aux insultes, car nous sommes les protagonistes. Mais il n’est pas facile d’être là où nous sommes et de recevoir des insultes pendant tout le match, affirme t-il. Ils ont marqué, je me suis retourné et les insultes ont continué même avec des gestes et je ne suis qu’un être humain.». Reste à savoir quelle sanction attend le technicien.

Tenir puis craquer dans les derniers instants, Diego Simeone est un pur colchonero.

Liverpool bat l’Atlético d’une tête

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine