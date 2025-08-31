La Juventus enchaîne, la Fiorentina ne décolle pas

Le coaching d’Igor Tudor a payé.

Mise en échec par un bon Nicola Leali dans les buts du Genoa, la Juventus a dû attendre l’heure de jeu pour voir ses deux sauveurs entrer en jeu : Filip Kostić et Dušan Vlahović. Les deux Serbes ont débloqué la situation sur corner, où le premier a déposé un caviar sur la tête du second pour le seul et unique but du match (1-0). Deuxième victoire en deux matchs pour la Juve qui reste donc dans le wagon de tête. Des regrets, il y en a pour le Genoa de Patrick Vieira avec notamment cette barre transversale au bout du temps additionnel signée Patrizio Masini.

Dans l’autre rencontre de la fin d’après-midi entre le Torino et la Fiorentina (0-0), les hommes de Stefano Pioli ont été les plus proches de l’emporter. Si David de Gea a remporté un duel en première période face à Giovanni Simeone, les Toscans ont vu un but tout fait via une magnifique tête de Robin Gosens être enlevé par… Moise Kean sur la ligne ! Une « Choupo » qui coûte deux points à la Fiorentina qui cherche encore sa première victoire de la saison en championnat.

Genoa 0-1 Juventus

But : Vlahović (73e) pour la Juventus

Torino 0-0 Fiorentina