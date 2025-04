Les matchs de Serie A reportés à la suite du décès du pape François ont été reprogrammés

Habemus Calcio !

Quatre matchs de Serie A devaient initialement se tenir ce lundi : Genoa-Lazio, Parme-Juventus, Cagliari-Fiorentina et Torino-Udinese. Ces rencontres comptant pour la 33e journée de championnat n’ont pas eu lieu en raison du décès du pape François à l’âge de 88 ans. La ligue italienne n’a pas tardé pour annoncer la reprogrammation.

Juste avant le choc milanais

La nouvelle date va permettre aux amateurs de foot italien de passer une belle soirée ce mercredi 23 avril, à partir de 18h30. La Juventus dans la course à la Ligue des champions, la Lazio et la Fiorentina à la lutte pour décrocher une place européenne, tandis que Parme reste sur cinq matchs nuls et se bat pour rester dans l’élite. De quoi se préparer pour le choc de 21 heures : la demi-finale retour de Coupe d’Italie entre l’Inter Milan et l’AC Milan à Giuseppe-Meazza, après un match nul 1-1 début avril.

📌 RECUPERO GARE 33ª GIORNATA #SerieAEnilive CAGLIARI – FIORENTINA GENOA – LAZIO PARMA – JUVENTUS TORINO – UDINESE 🗓️ Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30 — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

Ce n’est pas un mercredi de C1, mais on ne dit pas non pour autant.

