Les matchs de Serie A sont reportés à la suite du décès du pape François

Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio et Parme-Juventus, voici le programme initial de ce lundi en Serie A, en clôture de la 33e journée. Ces rencontres n’auront finalement pas lieu ce jour, sur décision de la ligue italienne. À la suite du décès du pape François à l’âge de 88 ans, ces matchs ont en effet été reportés à une date ultérieure.

La Juventus et la Fiorentina luttent notamment pour l’Europe, avec la Ligue des champions en ligne de mire pour la première citée, tandis que Parme et Cagliari jouent leur maintien dans l’élite. Les rencontres de Serie B et Serie C prévues ce jour sont elles aussi reportées. Une pensée également pour les supporters de San Lorenzo en Argentine, club favori du pape.

Zinédine Zidane a trouvé un nouveau travail