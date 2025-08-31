En direct : Liverpool-Arsenal (0-0)

Pour lancer l'interminable course au titre qui s'annonce, on a donc d'un côté des Reds qui ont arraché dans les derniers instants leurs deux premières victoires de la saison en championnat, contre Bournemouth et Newcastle.

Ils recoivent un Arsenal à la défense encore immaculée, les londonniens n'ayant toujours pas concédé le moindre pion cette saison, que ce soit au cours du succès poussif contre Manchester United il y a deux semaines, puis lors de la promenade de santé de samedi dernier contre Leeds. Alors, qui pour réaliser la passe de trois ?