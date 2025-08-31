- Premier League
- J3
- Liverpool-Arsenal
En direct : Liverpool-Arsenal (0-0)
Une belle action menée par Arsenal ! Madueke qui donne de la vitesse, ça revient sur Gabriel, dont la frappe lointaine est déviée en corner par Konaté. Du rythme, enfin !
LE BUT REFUSE POUR HORS-JEU ! Mac Allister trouve Wirtz dans la surface d'une superbe passe, l'Allemand enchaîne d'une frappe du gauche en force difficilement repoussée par Raya. Ekitiké a suivi, il parvient à pousser laborieusement la balle au fond, mais est finalement rattrapé par l'arbitre de touche. C'était chaud !
Noni Madueke qui embobine van Dijk dans la surface, sur un dégagement de Raya ! Proche d'enchaîner, il est repris par Alisson. Incroyable, ça ressemblait presque à une occasion !
À votre avis, on verra un truc qui ressemble à du foot à un moment ?
Le pauvre Madueke qui s'active de son côté pour s'infiltrer dans la surface, et obtenir un sixième corner pour les siens. Le joueur le plus en vue jusque mainteant, incontestablement. Le corner ne donne rien.
La frappe lointaine de Gravenbech, ça sort en six mètres. Bon, c'est pas avec ça qu'on va s'amuser.
Le duel Konaté-Gyökeres, c'est quelque chose. Avantage au Français jusque là.
Trouvé par Salah dans la surface, en pivot, Ekitiké tente de talonner pour Wirtz, c'est raté.
LE JEU REPREND ! Alors, allez-vous nous enflammer, messieurs ?
MI-TEMPS ! Match fermé, où les duels à l'épaule priment sur la soyauseté des crampons. Pas d'occasion, mais de la bagarre. On ne pourra que voir mieux en seconde période, en tout cas on se le souhaite !
Le jeu s'ouvre un peu, mais Wirtz et Ekitiké ne parviennent pas à combiner aux abords de la surface. Arsenal récupère la balle, bien décidé à la faire tourner en prenant soin de ne pas avancer vers le but adverse. Du grand art.
Appel dans la profondeur de Gyokeres, qui sert en retrait Timber, sa frappe est contrée mais ça revient sur Calafiori, contré à son tour par Konaté ! C'était chaud, énième corner londonnien, cette fois repris par le latéral italien, sans danger.
C'est trop haut, mais heureusement que Mikel Merino joue aux contorsionistes en se jetant au sol. Du bon vieux chiqué, mais ça divertit.
MADUEKE !! Il prend le meilleur sur Kerkez, rentre sur son pied gauche pour tirer de près, mais le latéral hongrois se jette et dévie en corner !
Suffisait de demander : Raya se foire complètement en relançant au sol, plein axe sur Van Dijk. Il manque un peu sa prise de balle, et ne parvient pas à servir Mo Salah, mais grosse frayeur sur le premier ballon des Reds dans la surface adverse !
Bon, on peut le dire : on s'enquiquine bien !
Et le drop splendide de Declan Rice ! +3 pour Arsenal !
🟨 Carton jaune pour Ryan Gravenberch, qui a mis Riccardo Calafiori à terre.
Coup franc pour Liverpool, envoyé par Wirtz directement en six mètres. C'est dur, pour l'allemand...
Un volontaire pour compter les ballons perdus par Florian Wirtz ? J'ai déjà perdu le fil.
Cela ne donne rien, si ce n'est la première frappe cadrée des Londonniens, signée Madueke au second poteau, mais Alisson se couche bien.
Quelle accélération de Madueke, lancé en profondeur par Zubimendi, et superbe retour au dernier moment de Kerkez. Corner à suivre !
Bon, pour l'instant, on est plus proche d'une bagarre que d'un duel d'esthètes.
Ça passe devant tout le monde, notamment grâce à une prise au cou de Mac Allister sur Merino. Pas vu, pas pris.
Première accélération de Madueke, et corner à suivre pour les Gunners ! Attention, danger !
Petite frayeur côté Arsenal, entre cette hésitation de Raya et la passe ratée de Mikel Merino, heureusement que Wirtz joue assez mal le coup.
Première frappe de la rencontre ! Elle vient de Cody Gakpo, qui rentre intérieur pour tenter sa chance de loin, fort à ras de terre, mais hors du cadre.
Et Ibrahima Konaté qui s'impose en patron au duel contre Viktor Gyökeres. De quoi faire ronronner Anfield de plaisir.
Bon, on croise les doigts pour que Saliba ne soit pas trop gravement touché. Dès qu'on a des news, on vous fait savoir.
Une première accélération dans ce match ! Une projection rapide de Florian Wirtz, qui sert Salah, finalement contré. Martinelli est lancé immédiatement en profondeur, mais est parfaitement géré dans la surface de réparation par Ibou Konaté. Du jeu, enfin !
La malédiction se poursuit pour les Gunners !
🔀 Changement pour Arsenal. Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen remplace William Saliba
Je crois que Arsenal n'a pas encore réussi la moindre passe, mais perd déjà un joueur, William Saliba s'est fait mal sur un duel contre Hugo Ekitiké.
Les visiteurs ne s'embarrassent pas à porter le ballon, et préfèrent mettre une grosse pression sur les Reds, qui font tourner.
HERE WE GOOOO!
Allez, vous me donnez vos pronos ? Et qui remportera le match dans le match entre grantatakans, entre Hugo Ekitiké, un mètre 93, et Viktor Gyökeres, 189 centimètres au compteur ? Florian Wirtz se montrera-t-il enfin décisif en PL ? Une seule certitude demeure tout de même, avec l'inévitable but sur corner des Gunners qui arrivera tôt ou tard. Les vingt-deux acteurs sont sur la pelouse !
Sinon, on me souffle dans l'oreillette que Manchester City s'est fait retourner par Brighton et enchaîne une deuxième défaite. Sinon, West Ham s'est promené sur la pelouse de Nottingham Forest, trois buts à rien. Alors que je me rends compte qu'il fait finalement plus beau à Liverpool que chez moi. Chien de changement climatique.
À noter, la présence de part et d'autre sur les bancs de touche de la classe biberon, avec les révélations de cet été Rio Ngumoha, le plus jeune buteur de l'histoire de Liverpool, et Max Dowman, quinze piges et un pénalty obtenu la semaine dernière pour Arsenal. On peut encore leur parler d'âge, à eux ?
Sans transition, les compositions ! Honneur aux visiteurs, qui devront faire sans leur atout maître Bukayo Saka, dont la blessure est venue s'ajouter à celle de Kai Havertz. Le métronome norvégien Martin Ødegaard, incertain, est sur le banc, aux côtés de la dernière recrue des Gunners, leur nouveau numéro 10 Eberechi Eze. C'est peu de dire qu'on se pourlèche les babines à l'idée de les voir combiner pour le goûter...
Pour lancer l'interminable course au titre qui s'annonce, on a donc d'un côté des Reds qui ont arraché dans les derniers instants leurs deux premières victoires de la saison en championnat, contre Bournemouth et Newcastle.
Ils recoivent un Arsenal à la défense encore immaculée, les londonniens n'ayant toujours pas concédé le moindre pion cette saison, que ce soit au cours du succès poussif contre Manchester United il y a deux semaines, puis lors de la promenade de santé de samedi dernier contre Leeds. Alors, qui pour réaliser la passe de trois ?
Hello les p'tits britishs ! Bien rentrés de vacances ?
Il fait tout gris chez vous ? Ça tombe bien, parce qu'à Liverpool aussi. Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance pour ce premier duel au sommet dans le meilleur championnat du monde, entre le champion en titre Scouser et son dauphin d'Arsenal. Vive la rentrée !
🟨 Carton jaune pour Ryan Gravenberch, qui a mis Riccardo Calafiori à terre.
🔀 Changement pour Arsenal. Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen remplace William Saliba
Liverpool
Arsenal
Par Baptiste Brenot