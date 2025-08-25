Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure

Un Canonnier de plus à l’infirmerie.

Le diagnostic est tombé : après la gêne ressentie à la cuisse lors de la victoire d’Arsenal face à Leeds (5-0), Bukayo Saka devrait être absent environ quatre semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, rapporte la BBC. L’international anglais devrait donc louper le déplacement à Liverpool dimanche prochain ainsi que la trêve internationale à venir.

La malédiction continue

Martin Ødegaard est également incertain pour le déplacement à Anfield, lui qui est sorti face à Leeds après une blessure à l’épaule. Deux absences de taille pour les Gunners, qui s’ajoutent à celle de Kai Havertz, aussi blessé la semaine dernière pour une durée indéterminée.

Dans un sentiment de déjà-vu, Arsenal voit son infirmerie se remplir de joueurs offensifs dès le début de saison. Si l’accumulation de blessures avait fini par placer le milieu de terrain Mikel Merino au poste de numéro 9 la saison dernière, les Gunners peuvent cette fois-ci compter sur leurs recrues estivales pour tenir la baraque en attaque. Avec un trident offensif Eze, Gyökeres, Madueke, Liverpool aura tout de même du souci à se faire.

On s’étire bien avant la rencontre, hein ?

