S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure

ARM
Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure

Un Canonnier de plus à l’infirmerie.

Le diagnostic est tombé : après la gêne ressentie à la cuisse lors de la victoire d’Arsenal face à Leeds (5-0), Bukayo Saka devrait être absent environ quatre semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, rapporte la BBC. L’international anglais devrait donc louper le déplacement à Liverpool dimanche prochain ainsi que la trêve internationale à venir.

La malédiction continue

Martin Ødegaard est également incertain pour le déplacement à Anfield, lui qui est sorti face à Leeds après une blessure à l’épaule. Deux absences de taille pour les Gunners, qui s’ajoutent à celle de Kai Havertz, aussi blessé la semaine dernière pour une durée indéterminée.

Dans un sentiment de déjà-vu, Arsenal voit son infirmerie se remplir de joueurs offensifs dès le début de saison. Si l’accumulation de blessures avait fini par placer le milieu de terrain Mikel Merino au poste de numéro 9 la saison dernière, les Gunners peuvent cette fois-ci compter sur leurs recrues estivales pour tenir la baraque en attaque. Avec un trident offensif Eze, Gyökeres, Madueke, Liverpool aura tout de même du souci à se faire.

On s’étire bien avant la rencontre, hein ?

Arsenal en met cinq à Leeds

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine