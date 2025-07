Arsenal officialise enfin l'arrivée de sa nouvelle star

What a surprise !

Ça aura pris du temps, mais Arsenal a enfin officialisé l’arrivée de Viktor Gyökeres, ce samedi soir, alors que l’affaire était déjà ficelée depuis un petit moment. L’avant-centre de 27 ans sort d’une saison de malade mental au Sporting CP, avec qui il a scoré 54 fois en 52 matchs toutes compétitions confondues. Les Gunners auraient déboursé autour de 75 millions d’euros (bonus compris) pour attirer l’international suédois (26 sélections, 15 buts) et s’offrir ainsi le pur numéro neuf qui manquait à son effectif.

This is where you need to be.

Viktor Gyökeres is a Gunner ✊

Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61

— Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025