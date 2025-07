Arsenal refuse toujours de confirmer l’arrivée de Gyökeres

Eh non, ce n’est toujours pas fait !

Alors qu’on pensait, ce mardi soir, que cet énième « Here we go! » de Fabrizio Romano allait définitivement mettre fin au suspense quant à l’arrivée de Viktor Gyökeres à Arsenal, Mikel Arteta est venu rappeler ce vendredi soir que l’attaquant suédois de 27 ans est encore (officiellement) un joueur du Sporting.

Tant que rien n’est officiellement officiel…

« Malheureusement, je ne peux pas parler d’un joueur qui n’appartient pas encore à Arsenal, s’est contenté de lâcher l’Espagnol en conférence de presse, alors que les Gunners effectuent actuellement une tournée de présaison à Singapour. Peu importe ce qui se passe dans les 48 heures à venir, je suis certain que le club communiquera à ce sujet. » Pour rappel, les écuries londonienne et lisboète se seraient mises d’accord sur un deal à hauteur de 73 millions d’euros, bonus compris.

Le feuilleton le plus lourdingue de l’été.

