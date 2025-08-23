Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds

Pour le plus grand bonheur des supporters de Tottenham.

Un temps annoncé du côté de Tottenham, Eberechi Eze s’est finalement engagé avec Arsenal. Un transfert officialisé ce samedi après-midi, à quelques minutes de la grande première à domicile des Gunners, face à Leeds. Acheté contre un montant avoisinant les 70 millions d’euros, le jeune international anglais a été présenté à l’Emirates Stadium pour être chaudement célébré par ses nouveaux supporters.

EBERECHI EZE EST UN GUNNER ❤️ Présenté en grande pompe au milieu de l’Emirates Stadium, l’Anglais portera le numéro 1️⃣0️⃣#ARSLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/O9jb4Udzyj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 23, 2025

Le désormais ancien joueur de Crystal Palace portera le n°10 dans le nord de Londres, où il s’est engagé pour un contrat « longue durée ». « Eberechi est un joueur créatif et explosif doté d’une grande qualité technique. C’est également un joueur qui répond présent dans les grands matchs, en témoignent son expérience internationale avec l’Angleterre et son caractère », s’est félicité le directeur sportif Andrea Berta sur le site officiel du club.

Un recrutement de futur champion ?

Nouveau record de dépenses pour la Premier League