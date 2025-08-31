Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

Grande première pour Hugo Ekitike !

Auteur d’un début de saison plus que convaincant, la recrue estivale de Liverpool va connaître les joies d’un premier rassemblement avec les grands à Clairefontaine. La blessure de Rayan Cherki, une déchirure du quadriceps qui lui fera manquer deux mois de compétition selon Pep Guardiola, a en effet poussé l’encadrement de l’équipe de France à rappeler un nouvel élément pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde face à l’Ukraine et l’Islande. Débarqué en provenance de l’Eintracht Francfort, l’ancien Parisien brille en Premier League et se voit récompensé d’un début de saison à trois buts en trois matchs.

Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps). Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3CSwWxjGq6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025

À noter que ce n’est peut-être pas le dernier choix que Didier Deschamps sera contraint de faire, puisqu’on ne connaît toujours pas la nature de la blessure d’Ousmane Dembélé et que William Saliba est sorti blessé contre Liverpool dès le début du choc entre Arsenal et les Reds.

