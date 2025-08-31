S’abonner au mag
  • International
  • France

Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

JF
Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

Grande première pour Hugo Ekitike !

Auteur d’un début de saison plus que convaincant, la recrue estivale de Liverpool va connaître les joies d’un premier rassemblement avec les grands à Clairefontaine. La blessure de Rayan Cherki, une déchirure du quadriceps qui lui fera manquer deux mois de compétition selon Pep Guardiola, a en effet poussé l’encadrement de l’équipe de France à rappeler un nouvel élément pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde face à l’Ukraine et l’Islande. Débarqué en provenance de l’Eintracht Francfort, l’ancien Parisien brille en Premier League et se voit récompensé d’un début de saison à trois buts en trois matchs.

À noter que ce n’est peut-être pas le dernier choix que Didier Deschamps sera contraint de faire, puisqu’on ne connaît toujours pas la nature de la blessure d’Ousmane Dembélé et que William Saliba est sorti blessé contre Liverpool dès le début du choc entre Arsenal et les Reds.

Où est passée la chatte à DD ?

Akliouche, la rentrée de la classe

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)
36
Revivez Toulouse-PSG (3-6)
Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine