Les supporters de West Ham lancent une fronde contre la direction

Les supporters de West Ham lancent une fronde contre la direction

Les marteaux sont de sortie.

Le principal groupe de supporters de West Ham, Hammers United, représentant près de 25 000 fans, a annoncé des manifestations et un boycott afin d’obtenir la démission du copropriétaire David Sullivan et de la vice-présidente Karren Brady. Une initiative prise en réaction aux mauvais résultats récents du club et à un début de saison amer, malgré une victoire tardive 3-0 face à Nottingham Forest dimanche dernier.

Les bulles s’évaporent au London Stadium

Une première marche est prévue le 20 septembre, jour de derby face à Crystal Palace, organisée de Marshgate Lane jusqu’à l’entrée du London Stadium. Le mouvement appelle ensuite les fans à boycotter le match contre Brentford, programmé un mois plus tard, le 20 octobre.

Ces actions s’inscrivent dans un climat de défiance croissante vis-à-vis de la direction. Un sondage réalisé par le Telegraph auprès de près de 10 000 supporters révèle que 72% envisagent de cesser de se rendre au stade en raison d’une atmosphère jugée médiocre, tandis que 94% estiment que l’ambiance au London Stadium est pire que celle de l’ancien Upton Park. Les supporters dénoncent une gestion dépassée, des résultats sportifs décevants et une perte d’identité, alors que West Ham pointe actuellement à la 16e place du championnat.

Pas sûr que les bulles continuent de flotter dans l’air londonien.

Un ancien Lyonnais prend le chemin de Marseille

SF

