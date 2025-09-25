S’abonner au mag
  • Angleterre
  • West Ham

À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout

SF
À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout

Les Pessi ont fait des petits.

Les supporters de West Ham n’ont visiblement qu’une seule chose en tête : faire tomber celle de Graham Potter. Pour cela, les Londoniens tentent d’exprimer leur frustration et leur imagination sur les réseaux sociaux. Les fans des Hammers publient d’innombrables montages, intégrant le visage de l’entraîneur anglais à toutes sortes d’images, même sur celles des Avengers.

On rigole, mais il faut vraiment partir maintenant

La manière de faire est drôle, mais le message devient de plus en plus clair : il faut tout changer à West Ham. Dès le début de saison, les supporters se plaignaient de la direction que prenait le club, qui était encore champion d’Europe il y a deux ans. Monsieur Potter est prié de se rendre à la voie 9¾ et d’aller tenter sa magie ailleurs, car le ras-le-bol des supporters ne restera pas éternellement si mignon. Avec cinq défaites en six matchs depuis le début de saison, il file tout droit vers le titre de premier entraîneur limogé de Premier League.

Avant Amorim, ce serait une grande performance.

Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
81
108
12
Revivez Nice-AS Roma (1-2)
Revivez Nice-AS Roma (1-2)

Revivez Nice-AS Roma (1-2)

Revivez Nice-AS Roma (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!