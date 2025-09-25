À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout

Les Pessi ont fait des petits.

Les supporters de West Ham n’ont visiblement qu’une seule chose en tête : faire tomber celle de Graham Potter. Pour cela, les Londoniens tentent d’exprimer leur frustration et leur imagination sur les réseaux sociaux. Les fans des Hammers publient d’innombrables montages, intégrant le visage de l’entraîneur anglais à toutes sortes d’images, même sur celles des Avengers.

On rigole, mais il faut vraiment partir maintenant

La manière de faire est drôle, mais le message devient de plus en plus clair : il faut tout changer à West Ham. Dès le début de saison, les supporters se plaignaient de la direction que prenait le club, qui était encore champion d’Europe il y a deux ans. Monsieur Potter est prié de se rendre à la voie 9¾ et d’aller tenter sa magie ailleurs, car le ras-le-bol des supporters ne restera pas éternellement si mignon. Avec cinq défaites en six matchs depuis le début de saison, il file tout droit vers le titre de premier entraîneur limogé de Premier League.

Avant Amorim, ce serait une grande performance.

