Paul Pogba a conseillé Maghnes Akliouche pour sa première chez les Bleus

Les Pog-conseils.

À deux jours du match des qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine en Pologne, Maghnes Akliouche a parlé de son adaptation chez les Bleus en conférence de presse. Pour sa première convocation en équipe de France lors de ce rassemblement de septembre, l’attaquant de l’AS Monaco a reçu les précieux conseils de son coéquipier du club de la Principauté, un certain Paul Pogba.

Un top modèle

Interrogé sur ses idoles sous le maillot bleu, Akliouche a balancé quelques classiques comme Zinédine Zidane et Thierry Henry. Par la suite, Akliouche a mentionné son autre source d’inspiration, Paul Pogba bien sûr. « C’est un modèle pour moi. Avant mon arrivée à Clairefontaine, Paul m’a donné plusieurs conseils », a-t-il indiqué avec le sourire. Même si le champion du monde 2018 n’a toujours pas joué de match avec Akliouche, il apporte déjà toute son expérience au jeune Monégasque.

Reste à savoir s’il a appris à réveiller ses coéquipiers avec la musique à fond.

