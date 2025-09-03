Ousmane Dembélé en salle d'attente, Ibrahima Konaté de retour

Avec ou sans Dembouz ?

Ousmane Dembélé n’a pas participé à la séance collective de ce mardi soir avec l’équipe de France. Touché aux ischio-jambiers ce week-end lors de la victoire du PSG à Toulouse, le candidat au Ballon d’or a été préservé par le staff des Bleus, selon L’Equipe, sans pour autant que sa blessure ne soit inquiétante. L’attaquant peut donc rester à Clairefontaine, où il suit un programme de récupération individuel supervisé par le préparateur physique Cyril Moine, qui ne prendra aucun risque avec le joueur.

Ibou is déjà back

Lui aussi sorti sur blessure lors du match « du siècle » opposant Liverpool à Arsenal ce week-end, Ibrahima Konaté a pu s’entraîner à trois jours du match contre l’Ukraine, en Pologne. Comme l’a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse, le défenseur de 26 ans souffrait seulement de crampes et pourrait tenir sa place de titulaire vendredi soir.

Ekitike taking on Konate 🇫🇷 Made it look so easy 😂🔴 pic.twitter.com/6Umsd6XIUP — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) September 2, 2025

Au plus grand plaisir d’Hugo Ekitike.

