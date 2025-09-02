S’abonner au mag

Les clubs anglais ont fait chauffer la carte

LT
Les clubs anglais ont fait chauffer la carte

« Allô, monsieur Liverpool ? On a remarqué une activité suspecte sur votre compte, on a fait opposition sur votre carte bancaire. »

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Sunderland, Newcastle, et globalement tous les clubs de Premier League… Si on était habitués aux dépenses pharaoniques des écuries anglaises lors du mercato estival, cette année nos voisins ont fait péter le record de dépenses. Et pas qu’un peu. Selon les estimations de Transfermarkt, les clubs de l’élite auraient claqué plus de 3,5 milliards d’euros cet été. D’ordinaire, la facture finale s’élevait à un peu moins de trois milliards.

Pour donner un ordre d’idée concernant ces dépenses astronomiques, la Premier League a plus dépensé que la Serie A (1,2 milliard), la Bundesliga (856 millions), la Liga (684 millions) et la Ligue 1 (661 millions) combinées. Le solde des transferts est évidemment débiteur pour les clubs anglais (-1,5 milliard d’euros). Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Nick Woltemade, Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha : à eux sept, ils représentent plus d’argent que ce qu’ont dépensé les clubs de Ligue 1 cet été.

Tout ça pour se faire sortir par le PSG en Ligue des champions.

LT

