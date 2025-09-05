S’abonner au mag
  • Qualifs CDM 2026
  • Argentine-Venezuela (3-0)

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine

LT
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine

Ne pleurons pas parce que c’est terminé, sourions parce que c’est arrivé.

Les années filent et la retraite de Lionel Messi se rapproche à toute allure. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Pulga a joué son dernier match en Argentine avec le maillot de l’Albiceleste lors de la victoire facile face au Venezuela (3-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Une rencontre en forme d’hommage pour l’idole de tout un pays, allègrement célébrée par le public du Monumental de Buenos Aires, dès l’échauffement où il a été aperçu les yeux humides. Il a ensuite pu profiter de l’hymne en compagnie de ses trois enfants.

Sympas, les Vénézuéliens l’ont même laissé inscrire un doublé pour sa révérence. « Pouvoir terminer de cette manière, c’est ce dont j’ai toujours rêvé », a-t-il expliqué après la victoire, ponctuée par un but de Lautaro Martínez. « Être avec mon peuple… Pendant plusieurs années, j’ai ressenti de l’affection à Barcelone, et je la garde encore, a-t-il complété. Mon rêve était de la vivre ici, dans mon pays, avec mon peuple ». Déjà qualifié pour le Mondial depuis un moment, le tenant du titre se déplacera une dernière fois en Equateur pour conclure cette campagne (10/09). Mais ce sera sans Messi, laissé au repos.

Il va faire mal ce dernier match de Messi avec l’Argentine (éliminé en quart de finale par le Japon).

Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine

LT

