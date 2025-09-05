S’abonner au mag
Gennaro Gattuso : « Il faut penser à gagner, que ce soit propre ou sale »

Une mission sous pression.

Gennaro Gattuso va faire ses débuts comme sélectionneur de l’Italie, ce vendredi soir, à l’occasion de la réception de l’Estonie, à Bergame. « La vérité, c’est que je n’ai pas le temps de m’émouvoir, a-t-il posé. Il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur moi et je n’aurai certainement pas le temps de m’émouvoir. Peut-être un peu pendant l’hymne national, ou en voyant mes parents dans les tribunes, et en pensant à ma sœur. Ce sont des émotions qui disparaîtront ensuite […] Il y a encore des choses à corriger et cela va m’empêcher de dormir. »

La gagne avant tout

Une pression compréhensible, puisque l’objectif est d’obtenir une première qualification pour une Coupe du monde depuis 2014. Gattuso s’est également exprimé sur le jeu. Pour lui, le constat est simple : il faut gagner, peu importe la manière, et montrer du caractère : « Avec l’équipe nationale, il faut penser à gagner, que ce soit propre ou sale. C’est la mentalité nécessaire pour réussir. Cela a toujours été le cas pour l’Italie : un sentiment d’appartenance, de solidarité, de ne jamais renoncer. La qualité ne suffit pas. C’est ce que j’espère inculquer à mes joueurs. »

Andiamo ! Forza !

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

