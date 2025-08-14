Yoane Wissa va-t-il quitter Brentford ?

Les Bees risquent de se faire piquer leur buteur.

Brentford est en pleine saison de transition. Son entraîneur mythique, Thomas Frank, est parti perdre des finales du côté de Tottenham, et son meilleur joueur de la décennie a décidé de tailler la route vers Manchester United pour 80 patates. Un projet de rénovation qui semble être à la hauteur de celui des Cherries qui a perdu sa défense. Malheureusement pour Brentford, les soucis semblent se poursuivre.

« Je veux qu’il reste dans l’équipe »

Pas convoqué lors des trois derniers matchs de présaison des Bees, Yoane Wissa n’a pas été retenu pour la première journée de Premier League alors que les siens affronteront Nottingham Forest, dimanche à 17 heures.

« La présaison a été très perturbée par cette affaire, a avoué le nouveau coach de Brentford, Keith Andrews. Je veux qu’il reste dans l’équipe, je veux qu’il fasse partie de l’équipe première, mais je comprends très bien sa situation. J’ai pris la décision qu’il n’était pas disponible » L’ancien Lorientais fait partie des cibles potentielles de Newcastle et d’Al-Nassr qui pourraient rapidement passer à l’action pour l’attaquant.

Le duo Wissa-Mbeumo, on ne l’oubliera pas.

