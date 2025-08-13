S’abonner au mag
En direct : PSG - Tottenham (0-0)

Par Antoine Donnarieix
En direct : PSG - Tottenham (0-0)
0 - 0

À jouer

Plutôt classique, cet hymne de la Supercoupe. 

C'EST PARTI POUR L'ENTREE DES JOUEURS !!! BADABOUUUUUUM !!!

Depuis 2008 et le Zénith Saint-Pétersbourg, la Supercoupe d'Europe a été remporté par un club anglais, espagnol ou allemand. Fin de cette triforce à venir ? 

@Mbenji et @QuenelleBall : Bien le bonsoir ! 

Les autres, on vous attend pour envoyer vos meilleures punchlines. Quel est votre prono pour cette rencontre ? Perso, je pars sur un 3-1 pour Paris. Ousmane Dembélé le veut, ce Ballon d'or. 

Pas de français dans le onze de départ des Spurs. Mathys Tel et Wilson Odobert, formé au PSG, débutent sur le banc. 

Vous le voyez, ce but d'Odobert en prolongation pour donner le trophée à Tottenham ?

https://x.com/SpursOfficial/status/1955687643561574627

Tiens, mais il est passé où, Gigio Donnarumma

https://x.com/PSG_inside/status/1955692396982812859

Vous êtes déjà allé à Udine, dans le Frioul ? Personnellement, non. Mais on peut toujours demander à Florian Thauvin si c'est sympa

Allez, on se met un peu de lecture avant de lancer les dernières accélérations à l'échauffement. Voici de quoi vous faire patienter côté PSG, mais aussi un focus sur ce bon Thomas Frank

SALUT LES ARTISTES ! Vous êtes prêts pour une saison 2025-2026 pleine de frissons ? Pour ce début d'apéritif, je vous propose ce choc au sommet de l'Europe entre le Paris SG, vainqueur de la dernière Ligue des Champions (vous vous en êtes remis ou pas encore ?), et Tottenham, vainqueur de la dernière Ligue Europa. 

FEU ? PARTEZ !

Par Antoine Donnarieix

