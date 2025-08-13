S’abonner au mag
L'agent de Gianluigi Donnarumma déglingue le PSG

Divorce à l’italienne.

Après quatre années de bons et loyaux services, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG dans la douleur. « En arriver à écarter Gianluigi Donnarumma après ce qu’il a fait pour le club est un énorme manque de respect », a fulminé son agent, Enzo Raiola, au micro de Sky Italia.

Une possible action en justice

Le gardien part avec quatre titres de champion de France, deux Coupes de France et surtout une Ligue des champions. Lors de l’épopée européenne dorée, l’Italien a été dans tous les bons coups, balayant d’un revers de main les nombreuses critiques faites à son propos. Impérial dans les airs et sur sa ligne, il n’a pas commis de boulette fatale au pied et a mené les siens vers le trophée.

Si Luis Enrique a assuré qu’il était « responsable à 100% » du départ de Donnarumma, l’agent de ce dernier n’en est pas convaincu et s’étonne de voir le retournement de veste de l’Espagnol. « Il y a un mois, nous parlions de renouveler son contrat, il est étrange qu’en un mois, l’entraîneur ait changé d’avis sur Gianluigi en tant que joueur. C’est ce qui m’attriste le plus et me fait penser qu’au final, il valait mieux ne pas renouveler son contrat. » Raiola envisage d’attaquer le PSG en justice.

Une C1 certes, mais toujours les mêmes problèmes extrasportifs.

Lucas Chevalier : « Le foot, ça reste quelque chose d’assez fragile »

EL

