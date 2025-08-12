Gianluigi Donnarumma confirme son départ... et sa brouille avec Luis Enrique

Point de non-retour atteint.

Alors qu’il ne fait pas partie du groupe pour affronter Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe et que des rumeurs l’envoient à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a tenu à prendre la parole ce mardi : sur les réseaux sociaux, le gardien de but a tout simplement confirmé son départ du Paris Saint-Germain, en remerciant au passage les supporters et ses futurs ex-partenaires. Mais le portier n’oublie pas de parler de Luis Enrique, responsable de la rupture entre le club français et l’Italien selon ce dernier : « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu, amer. »

L’entraîneur espagnol, lui, a expliqué son choix et le recrutement de Lucas Chevalier dans des propos relayés par Sky Sport : « Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, cela ne fait aucun doute, et c’est encore une meilleure personne. Mais c’est la vie des footballeurs de haut niveau, et je suis responsable à 100 % de cette décision difficile. Si c’était facile, n’importe qui pourrait faire mon métier. Ces décisions ont à voir avec le profil du gardien dont mon équipe a besoin, on cherchait un profil de gardien différent. »

Cruel…

