S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Gianluigi Donnarumma confirme son départ... et sa brouille avec Luis Enrique

FC
Gianluigi Donnarumma confirme son départ... et sa brouille avec Luis Enrique

Point de non-retour atteint.

Alors qu’il ne fait pas partie du groupe pour affronter Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe et que des rumeurs l’envoient à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a tenu à prendre la parole ce mardi : sur les réseaux sociaux, le gardien de but a tout simplement confirmé son départ du Paris Saint-Germain, en remerciant au passage les supporters et ses futurs ex-partenaires. Mais le portier n’oublie pas de parler de Luis Enrique, responsable de la rupture entre le club français et l’Italien selon ce dernier : «  Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu, amer. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’entraîneur espagnol, lui, a expliqué son choix et le recrutement de Lucas Chevalier dans des propos relayés par Sky Sport : « Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, cela ne fait aucun doute, et c’est encore une meilleure personne. Mais c’est la vie des footballeurs de haut niveau, et je suis responsable à 100 % de cette décision difficile. Si c’était facile, n’importe qui pourrait faire mon métier. Ces décisions ont à voir avec le profil du gardien dont mon équipe a besoin, on cherchait un profil de gardien différent. »

Cruel…

Marquinhos réagit au probable départ de Gianluigi Donnarumma du PSG

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
155
20
Revivez Benfica-Nice (2-0)
Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine