Manchester City fait les yeux doux à Gianluigi Donnarumma

En une semaine, la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG s’est dégradée de manière significative. L’arrivée de Lucas Chevalier samedi puis sa mise à l’écart du groupe parisien pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ce mardi en sont des preuves indiscutables : le PSG ne veut plus de lui, et c’est Manchester City qui pourrait bien en profiter, selon les informations de RMC Sport.

Déjà des discussions entre City et le clan Donnarumma ?

Alors qu’Ederson est annoncé du côté de Galatasaray, les Citizens pourraient se pencher sur le dossier du gardien champion d’Europe en titre, malgré le recrutement de James Trafford, arrivé fin juillet en provenance de Burnley contre 31 millions d’euros.

Pep Guardiola apprécierait particulièrement le profil du gardien parisien et des discussions auraient débuté entre le clan Donnarumma et les Skyblues, rapporte RMC Sport. Le PSG ne devrait pas être difficile pour lâcher son récent héros européen à un an de la fin de son contrat, même si plusieurs sources indiquent qu’il ne sera pas bradé.

Une quinzaine de jours de négociations pour ne pas rester au placard pendant au moins six mois.

