Deux recrues, pas de Donnarumma : le PSG dévoile son groupe pour affronter Tottenham

Pas de sauvetage de dernière minute.

Sans surprises, Gianluigi Donnarumma, grand artisan de la réussite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière, a officiellement été écarté ce mardi du groupe parisien pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour faire oublier son italien d’1,96m, le club de la capitale a inclus ses deux nouveaux gardiens : Renato Marin et Lucas Chevalier, arrivé pour prendre la place de numéro un dans les cages parisiennes. C’est un peu trop juste pour voir Illya Zabarnyi dans le groupe, lui qui a signé ce mardi avec les champions d’Europe en titre pour un transfert estimé à 63 millions d’euros, mais le défenseur ukrainien sera présent en tribune à Udine. L’autre grand absent du groupe est João Neves, suspendu deux matchs après s’être attaqué à la tignasse de Marc Cucurella en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea.

Avec Matveï Safonov, le PSG emmène donc trois portiers en Italie pour affronter les Spurs mercredi. Ils ont juste oublié le seul Italien de l’équipe, c’est con.

