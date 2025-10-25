Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat

Brentford 3-2 Liverpool

Buts : Ouattara (5e), Schade (45e) et Tiago (SP, 60e) pour les Bees // Kerkez (45e +5) et Salah (88e) pour les Reds

Can we say that it is a crisis ?

Un but sur une touche longue, un autre sur une transition rapide, la première mi-temps de Brentford fut tellement idéal qu’elle suffit à battre un triste Liverpool (3-2). Les Reds sont en galère. Ils s’inclinent pour la quatrième fois de suite en Premier League. Les hommes d’Arne Slot sont sixièmes. Le Brentford de Jordan Henderson est dixième.

Même si Milos Kerkez a relancé la partie juste avant la mi-temps (2-1, 45e+ 5), le penalty d’Igor Thiago (3-1, 60e) a douché les Reds. Liverpool s’est révélé sans réaction, Florian Wirtz a galéré jusqu’à sa sortie. Mohamed Salah a remis un peu d’espoir grâce à un sacré enchaînement. Il met fin à une mauvaise passe de sept matchs sans marquer (3-2, 89e). Après un temps additionnel de onze minutes qui a vu Liverpool obtenir un dernier corner après un gain de temps de Caoimhin Kelleher, le gardien de Brentford, le champion en titre tombe. Liverpool est derrière Manchester United au classement, et peut se retrouver à sept points de Liverpool et six de Manchester City. Les Reds sont à la peine depuis leur défaite sur le gong à Palace, alors qu’ils avaient enchaîné sept succès de rang.

Ont-ils récupéré la loose de Manchester United ?

