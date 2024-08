Liverpool enchaîne contre Brentford

Liverpool 2-0 Brentford

Buts : Diaz (13e) et Salah (71e) pour les Reds

Pas besoin de recruter pour gagner, n’est-ce pas Montpellier ?

0-2 à Ipswish la semaine dernière, même tarif ce dimanche à Anfield : Liverpool s’est logiquement imposé à la maison, face à Brentford. Les Reds ont rapidement pris les devants grâce à un contre admirablement mené par Diogo Jota, qui s’est occupé d’envoyer Luis Diaz dire deux mots au portier adverse et surtout mitrailler sa cage (1-0, 13e). Complètement dominateurs en première période, les hommes d’Arne Slot ont tout de même longtemps laissé à Brentford l’espoir de revenir en seconde période.

Mais pour le public local, le cauchemar d’une égalisation s’est effacé lors de l’erreur d’alignement de la défense qui a laissé un certain Mohamed Salah se présenter face à Mark Flekken : d’un tir mi-piqué mi-brossé, l’Égyptien a inscrit son deuxième but de la saison (2-0, 70e). Avec ce succès, les Reds rejoignent les autres leaders (Arsenal, Manchester City et Brighton) en tête du classement. Liverpool se déplacera à Old Trafford dimanche prochain pour le premier derby de la saison, face à Manchester United.

Débuts idéals, pour Arne Slot.

Liverpool miraculé, Tottenham renversant, Chelsea déçoit encore