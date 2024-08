Le Liverpool d'Arne Slot commence la saison par une victoire

Ipswich 0-2 Liverpool

Buts : Jota (60e), Salah (65e)

Ed Sheeran n’a pas suffi.

Sous les yeux du chanteur, grand supporter et nouvel actionnaire des Blues, Liverpool n’a pas fait de cadeau à Ipswich pour son retour en Premier League (0-2). Le promu n’a pas démérité, à l’image d’une tête de Jacob Greaves sur coup franc (20e) ou d’un contre conclu par une frappe d’Omari Hutchinson, captée par Alisson (32e). En mode diesel, les Reds d’Arne Slot ont mis du temps à régler la mire. À l’entrée de la surface, Trent Alexander-Arnold (45e) et Luis Diaz (48e) ont tour à tour envoyé le ballon dans la tribune. La menace s’est finalement précisée à l’heure de jeu.

Diogo Jota marque le premier but de la saison de Liverpool ! 💥 Le Portugais marque sur une offrande de Mohamed Salah 🍬#IPSLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/1MQRU1DGGF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 17, 2024

Diogo Jota a manqué une occasion en or sur une galette de TAA, plaçant son coup de tête au ras du montant (59e). Le Portugais s’est rattrapé dans la foulée en profitant de l’offrande de Mohamed Salah (0-1, 60e). L’Egyptien a lui-même fait le break cinq minutes plus tard pour punir le mauvais alignement de la défense adverse (0-2, 65e). Le Pharaon reste fidèle à ses bonnes habitudes puisqu’il a désormais marqué 9 buts lors du week-end d’ouverture de la PL, un record. On notera qu’Ibrahima Konaté est entré à la mi-temps à la place de Jarell Quansah, et que Darwin Núñez est resté collé sur le banc.

La bagarre, ce sera pour plus tard.

