Liverpool croque Brentford et recolle à Manchester City

Buts : Salah (39e, 62e), Jota (74e)

Après deux contre-performances à Luton et Toulouse, Liverpool a retrouvé le sourire à Anfield ce dimanche face à Brentford (3-0). Mark Flekken a retardé l’échéance en sortant un centre dévié par Nathan Collins (6e), les tentatives de Darwin Núñez (16e, 45e+2) ou la tête de Virgil van Dijk (27e). L’Uruguayen a mis deux fois le ballon au fond, d’une frappe imparable du droit (22e) puis d’un joli retourné (27e), mais à chaque fois en position de hors-jeu (d’un orteil sur la première action). Sa défense piégée par un long ballon, Alisson a empêché Bryan Mbeumo de climatiser Anfield en remportant son duel avec le Français (32e). Quelques minutes plus tard, Mohamed Salah a libéré les siens, bien trouvé par Núñez, en ouvrant son pied gauche pour aller chercher le petit filet (1-0, 39e).

2️⃣0️⃣0️⃣ goals in English football for Mohamed Salah:

– 198 for Liverpool – 2 for Chelsea

✳️ Most goals+assists (14) in PL this season

✳️ Scored in 14 of last 15 PL appearances at Anfield (17 goals overall), including all 6 this season pic.twitter.com/BliVUU2e3R

