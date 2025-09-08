Les footballeurs ont répondu à l’appel du ZEvent 2025

Oui, le foot est bien un sport collectif.

Le ZEvent, plus grand marathon caritatif en ligne de France (et du monde) a encore frappé fort ce week-end : 16,1 millions d’euros récoltés, un record pour le monde d’Internet, au profit d’associations venant en aide aux patients et aux aidants, dont la Ligue contre le cancer ou l’Association française des aidants. Mais cette année, le ballon rond s’est très clairement invité au cœur de l’événement. La faute ou plutôt grâce à Zack Nani.

Des maillots de stars pour la bonne cause

Le streamer, grand fan de l’OL, a transformé sa chaîne Twitch en véritable tombola géante : pour un simple euro de don, les viewers pouvaient espérer repartir avec un maillot dédicacé. Et pas de n’importe qui : Benzema, Dembélé, Hazard, Aubameyang, Ekitike, João Neves, Mbeumo, Gouiri… jusqu’au capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui a offert deux maillots pour la cause. Résultat : plus de 200 000 euros levés rien que sur sa chaîne, et une foule de fans ravis de voir passer leurs idoles dans le chat.

Les frères l'ont tweet pour moi, regardez la liste Dès 19h ce soir on vous fait gagner TOUS CES MAILLOTS de FOU en Live jusqu'à la fin du ZEvent 🫡 https://t.co/qy36ko3vPR — Zack (@Zack_Nani) September 7, 2025

Une opération parfaitement dans l’esprit du ZEvent, organisé par Zerator, où une quarantaine de streamers réunis à Montpellier, rejoints par plus de 250 créateurs en ligne, ont une nouvelle fois fait tomber les records à coups de défis, de machine à coups de poing et de dons.

Zack Nani, lui, continue de s’imposer dans le paysage footballistique. Cet été déjà, il avait fait parler de lui en achetant les droits de diffusion de la Saudi Pro League, qu’il retransmet gratuitement jusqu’à trois matchs par semaine sur Twitch et YouTube. Une manière de prouver qu’il existe une autre façon de consommer le foot, loin des diffuseurs traditionnels.

