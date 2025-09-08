Mbappé appelle les instances du foot à réagir face au racisme

À deux doigts d’entonner « El pueblo unido jamás será vencido » sur M6, le Kyks.

Kylian Mbappé a lui aussi effectué sa rentrée politique. Invité d’Anne-Sophie Lapix sur M6, le capitaine de l’équipe de France est revenu sur les cris racistes proférés à l’encontre des joueurs du Real Madrid lors de matchs de Liga. « C’est quelque chose de vraiment affligeant, a-t-il grondé. Tant qu’il y a des choses qui ne changent pas et que les instances ne vont pas prendre les mesures qu’il faut, je pense qu’il faut continuer d’en parler, nous, les joueurs influents. Parce que c’est quelque chose qui n’est pas normal. C’est quelque chose dont on ne devrait même pas parler en 2025. Je pensais qu’en 2025, on pourrait être dispensé de ce genre de choses. Mais ça existe toujours, et on va toujours garder l’énergie et la force nécessaire de combattre ce genre de comportements. »

"C'est vraiment affligeant". Kylian Mbappé s'exprime sur les cris racistes dont il a été la cible fin août lors d'un déplacement du Real Madrid à Oviedo. Dans le #2020 sur @M6, Anne-Sophie Lapix demande à l'attaquant ce qui lui inspire ce type de comportements. pic.twitter.com/2FwdG2vXQu — M6 Info (@m6info) September 7, 2025

Le capitaine de l’équipe de France est également revenu sur la victoire du PSG en Ligue des champions, félicitant ses anciens partenaires. « J’étais content, c’est un club qui a beaucoup compté pour moi. […] Je sais ô combien c’était spécial pour les Parisiens. C’était la suite logique, on était proches. Ils ont réussi à faire ce qu’on n’avait pas réussi à faire. C’est la dernière étape, la plus importante ! »

Il demande du repos

Il a également abordé le sujet des cadences des joueurs. « On n’a pas le droit de se plaindre, parce que les gens ne comprennent pas qu’on puisse se plaindre. C’est comme ça, il faut accepter. Moi, j’ai toujours combattu le fait qu’on joue beaucoup de matchs, mais je pense que la réflexion évolue. Je peux comprendre que les gens et les instances veulent qu’on joue beaucoup de matchs. Ce qu’on peut combattre, c’est les tranches de repos. Jouer des matchs, mais avoir du repos. C’est difficile de couper. » Ajoutant qu’à terme, les matchs pourraient devenir de plus en plus chiants. « C’est pas l’objectif, et ça passe par du repos. »

"On veut juste avoir un peu plus de temps pour souffler". Kylian Mbappé s'exprime sur les cadences parfois infernales des matchs de football. Interrogé par Anne-Sophie Lapix dans le #2020 sur @M6, le capitaine des Bleus milite pour des temps de repos plus long. pic.twitter.com/pFMMmoWwbk — M6 Info (@m6info) September 8, 2025

