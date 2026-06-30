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Un ancien Marseillais attaqué en justice par Flamengo

MJ
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Un ancien Marseillais attaqué en justice par Flamengo

Les supporters marseillais se souviennent bien du bonhomme. Ancien de l’OM, passé par Flamengo entre 2019 et 2021 puis entre 2023 et 2025, Gerson est désormais traîné en justice par son ancien club. Le club brésilien a engagé une procédure contre le milieu de terrain, aujourd’hui à Cruzeiro, et contre son agence FGM Sports, dirigée par son père.

Un accord avec le Zénith dans le viseur

Selon ESPN Brésil, Flamengo accuse Gerson d’avoir conclu un accord avec le Zénith avant même la résiliation officielle de son contrat avec le club carioca. Le Mengão lui reproche aussi la rupture anticipée d’un contrat de droits à l’image qui liait les deux parties jusqu’en 2030. Une attitude jugée contraire à ses obligations contractuelles par Flamengo, qui n’a visiblement pas très bien digéré le départ de son ancien chouchou. Le club brésilien réclame 42,7 millions de reais, soit environ 7 millions d’euros, à son ancien capitaine. 

Ça fait cher la rupture conventionnelle.

Flamengo réclame des sous au club de Cristiano Ronaldo

MJ

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