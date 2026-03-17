On sait qui l’Argentine affrontera à la place de l’Espagne

L’Argentine a trouvé chaussure à son pied. Les champions du monde argentins n’affronteront donc pas les champions d’Europe espagnols le 27 mars prochain à Doha (Qatar) pour la Finalissima, dont l’annulation a été officialisée dimanche, mais ils joueront tout de même un match amical durant cette trêve.

Le stade pas encore connu

Et l’heureux élu est le Guatemala, 94e nation au classement FIFA, comme l’a dévoilé l’Albiceleste dans un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux. « L’équipe de Lionel Scaloni se réunira en Argentine pour une semaine de stage intensif et un match amical contre le pays le mardi 31 mars », peut-on lire sur le site de l’AFA.

On ne connaît toutefois pas encore le lieu et le stade choisis pour cette rencontre amicale, ni le nom des joueurs convoqués. Ceux-ci seront « communiqués dans les prochains jours » selon le communiqué. Comme la Roja, qui avait de son côté déjà annoncé lundi qu’elle affronterait la Serbie à Villarreal le 27 mars, l’Argentine s’évite un nouveau déplacement à l’autre bout de la planète et jouera à domicile.

Attention tout de même à ce que Trump ne décide pas d’attaquer l’Argentine entre-temps.