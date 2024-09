Oliver Kahn a un nouveau job

Kahn retrouve la pêche.

La muraille Oliver Kahn a un nouveau boulot, et il est plutôt surprenant. Près d’un an et demi après avoir été viré du conseil d’administration du Bayern Munich, club dans lequel il a quasiment tout remporté, l’ancien portier de la Mannschaft va désormais devoir s’emparer de sa plus belle plume pour tenir sa propre rubrique, intitulée « Business of Football », pour l’édition allemande du magazine Sports Illustrated. Dans des propos rapportés par Bild, le rédacteur en chef Christoph Landsgesell a expliqué ce choix. « Il n’est pas seulement l’un des meilleurs gardiens de but de tous les temps, mais aussi, avec son expertise et son expérience dans ce secteur, l’un des plus grands connaisseurs du monde du football en Allemagne. » Pas faux.

Le fameux Kahn dira-t-on.

