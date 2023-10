La Serbie et la Slovénie font le travail, le Danemark s’en sort difficilement

Cette avant-dernière trêve des qualifications pour l’Euro a vu les favoris se faire bousculer, mais se rapprocher de leur objectif.

Au National Stadium de Ta’Qali, l’Ukraine a assuré devant Malte (1-3) pour chiper la deuxième place du groupe C à l’Italie, avant la dernière journée de novembre. Les Ukrainiens ont pourtant eu chaud, après le face à face bien conclu de Paul Mbong pour les hôtes (1-0, 12e). Il a alors fallu attendre les erreurs adverses afin de revenir à la marque, d’abord sur une glissade de Ryan Camenzuli, auteur d’un but contre son camp (1-1, 38e), puis un penalty préalablement obtenu par Mykhaïlo Mudryk et transformé par Artem Dovbyk (1-2, 43e). Le même Mudryk a scellé le résultat avec une très belle frappe lointaine (1-3, 85e). Le 20 novembre prochain donc : Ukraine-Italie.

Dans le groupe G, la Hongrie a fait un pas de plus vers la qualification, en accrochant difficilement la Lituanie chez elle (2-2). Les locaux y ont cru, par Fedor Černych et sa frappe tendue dans le petit filet (1-0, 20e), suivi de Pijus Širvys, d’une tête claquée sur corner (2-0, 36e). Mais le penalty de Dominik Szoboszlai a permis de réduire l’écart (2-1, 67e), la tête de Barnabás Varga d’égaliser (2-2, 82e). Une qualification que la Serbie peut encore entrevoir, après son succès dans le Derby des montagnes contre le Monténégro (3-1). Aleksandar Mitrović a dégainé le premier, au terme d’une accélération dans la surface et d’un sublime extérieur du droit (1-0, 9e). Le voisin monténégrin n’a cependant pas tardé à réagir avec le capitaine Stevan Jovetić, dont le missile en lucarne n’a laissé aucune chance à Vanja Milinković-Savić (1-1, 36e). Mitrović a redonné l’avantage en fin de partie (2-1, 73e), puis Dušan Tadić offert le break tant attendu (3-1, 77e). La Serbie devra s’imposer lors de son ultime rencontre face à la Bulgarie pour voir l’Allemagne.

Enfin, le groupe H a vu la Slovénie gagner en Irlande du Nord (0-1) et se rapprocher de l’Euro. Dès l’entame, Adam Gnezda Čerin a libéré les siens avec un coup-franc aidé par le poteau gauche de Bailey Peacock-Farrell (0-1, 5e). Au Stadio Olimpico de Serravalle, le Danemark aura quant à lui galéré face à Saint-Marin (1-2). Pas vraiment à l’aise, les Danois ont d’ailleurs tardé pour trouver la faille, sur un coup de canon de Rasmus Højlund (0-1, 43e). Des incertitudes confirmées au retour des vestiaires, par l’égalisation d’Alessandro Golinucci et sa belle volée au point de penalty (1-1, 61e). Le coup de casque de Yusuf Poulsen, complètement seul, a évité à ses coéquipiers de sombrer (1-2, 70e). Plus tôt dans la journée, le Kazakhstan a renversé la Finlande (1-2), au Stade olympique d’Helsinki. Malgré le joli coup franc de Robert Taylor (1-0, 28e), le doublé de Bakhtiyar Zaynutdinov, sur penalty (1-1, 77e) et à la réception d’un corner (1-2, 89e) a modifié le scénario. Des Kazakhstanais désormais troisièmes, à quatre unités du Danemark, et à deux journées de la fin.

Les résultats :

Malte 1-3 Ukraine

Buts : Paul Mbong (12e) pour les Maltais // Camenzuli (38e, CSC), Dovbyk (43e) et Mudryk (85e) pour les Ukrainiens

Serbie 3-1 Monténégro

Buts : Mitrović (9e et 73e) et Tadić (77e) pour les Serbes // Jovetić (36e) pour les Monténégrins

Lituanie 2-2 Hongrie

Buts : Černych (20e) et Širvys (36e) pour les Lituaniens // Szoboszlai (67e, sp) et Varga (82e) pour les Hongrois

Irlande du Nord 0-1 Slovénie

Buts : Gnezda Čerin (5e) pour les Slovènes

Expulsion : Charles (58e) pour les Nord-Irlandais

Saint-Marin 1-2 Danemark

Buts : Golinuci (61e) pour les Saint-Marinais // Højlund (42e) et Poulsen (70e) pour les Danois

Finlande 1-2 Kazakhstan

Buts : Taylor (28e) pour les Finlandais // Zaynutdinov (77e, SP et 89e)

Quand les supporters danois provoquent la police et leur propre ligue de football