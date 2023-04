Aleksandar Mitrović connaît sa peine après son accrochage avec un arbitre

MMA : Mixed Mitrović Arts.

Aleksandar Mitrović a été suspendu 8 matchs… Alors que Fulham n’a plus que 10 matchs à jouer cette saison. Pour rappel, à l’occasion du quart de finale de Cup opposant les Cottagers à Manchester United (3-1), à Old Trafford le 19 mars dernier, le numéro 9 londonien avait complètement craqué : d’abord en bousculant une première fois l’arbitre Chris Kavanagh récoltant un rouge, puis, comme si cela ne suffisait pas, en tentant presque un front contre front avec l’officiel. En plus de sa suspension, l’ancien joueur de Newcastle écope d’une amende de 75 000 livres (85 400 euros). L’attaquant de 28 ans s’en sort bien, puisque Paul Field – président de l’Association des arbitres – souhaitait une suspension de 10 matchs.

[📺 LIVE] 🇬🇧 #FACup 🤬 Mitrovic pète les plombs contre l'arbitre ! 🟥🟥 Deux cartons rouge coup sur coup contre Fulham qui va terminer à 9 contre 11…https://t.co/qExhc4wFbw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 19, 2023

« Je regrette mes actions qui m’ont conduit à être expulsé. J’ai laissé ma frustration prendre le dessus sur moi, et j’ai mal agi. C’est ma première expulsion depuis la saison 2015-2016 et je veux mettre cet incident derrière moi », s’était excusé Mitrović après la confrontation. À noter que son entraîneur Marco Silva, lui aussi expulsé lors de ce match, mange une suspension de 2 rencontres et une amende de 20 000 livres (22 800 euros) pour ce rouge, plus une autre amende équivalente pour des propos déplacés après le match ; le club, quant à lieu, devra s’acquitter d’une amende de 40 000 livres (45 500 euros).

Comme quoi, il n’y a pas que l’OL qui est en bisbille avec les arbitres.

Le gros coup de sang d'Aleksandar Mitrović face à Manchester United