La Tchéquie et la Slovénie filent à l’Euro, le Danemark chute en Irlande du Nord

Tchèques mais pas en bois.

Alors que toute l’Europe avait les yeux rivés sur l’alléchant mais finalement décevant Ukraine-Italie, d’autres nations jouaient leur place à l’Euro 2024. Dans le groupe E, la Tchéquie, qui n’avait besoin que d’un point, en a facilement empoché trois face à une Moldavie réduite à dix (3-0). Bien lancé par Doudera (1-0, 14e), les Národní tým ont accéléré suite à l’expulsion de Babohlo (55e). Face à une équipe qui pouvait elle aussi espérer être de la grande messe continentale l’été prochain, Chory (2-0, 72e) puis Soucek (3-0, 89e) ont enfoncé le clou pour offrir à la Tchéquie une huitième participation de rang à un Euro.

Dans le groupe H, les Danois, assurés de terminés en tête de leur poule, se sont faits surprendre en Irlande du Nord (0-2). Largement dominateurs – 79% de possession -, les Danois ont cédé sur les deux seules frappes cadrées de la Green and White Army. Price (1-0, 60e) et Charles (2-0, 81e) ont permis aux Nord-irlandais de boucler ces éliminatoires par un succès de prestige. Tout comme la Slovénie qui, grâce à sa victoire contre le Kazakhstan (2-1) accompagnera le Danemark en Allemagne. Šeško sur péno (1-0, 41e) lance parfaitement les siens, ensuite rattrapés par Orazov (1-1, 48e). C’est finalement Verbič qui délivre Stadion Stozice de Ljubljana dans les toutes dernières secondes (2-1, 87e) et offrir à la Slovénie sa deuxième participation à un Euro, 24 ans après la première.

C’est quand même plus sympa qu’un vieux 0-0.

