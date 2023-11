Pronostic Pologne République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Pologne s’arrache face à la République Tchèque

Cette poule E des éliminatoires s’annonce passionnante jusqu’au coup de sifflet final puisque 4 sélections sont encore en course pour la qualification. Ce vendredi, la Pologne joue gros et a une très bonne opportunité de se replacer dans les places qualificatives. En effet, les partenaires de Lewandowski se trouvent actuellement en 3e position avec un point de retard sur leur adversaire du jour et 3 sur le leader albanais. Lors de ces éliminatoires, les Polonais ont notamment perdu en déplacement sur les pelouses de l’Albanie et de la République Tchèque, mais aussi en Moldavie. Lors du dernier rassemblement, les hommes de Michal Probierz ont pris le dessus sur les Iles Féroé mais n’ont pas pu faire mieux qu’un nul contre la Moldavie (1-1) à domicile, alors qu’ils avaient battu les Féroïens et les Albanais pour leurs 2 premiers matchs à domicile de cette poule. Absent pour blessure lors de ces matchs, le retour de Lewandowski est fortement attendu par les supporters polonais. L’attaquant du FC Barcelone reste sur un doublé en Liga. A ses côtés, on retrouve les Grosicki (lui aussi de retour), Zielinski, Zalewski, Kiwior ou Bednarek.

En face, la République Tchèque s’était hissée en quart de finale du dernier championnat d’Europe. En revanche, les Tchèques avaient laissé passer leur ticket pour le Mondial 2022 au Qatar. Deuxième de cette poule E des qualifs’ pour l’Euro, la République Tchèque espère se qualifier pour l’Allemagne 2024. Pour cela, la République Tchèque doit consolider son avance sur ses poursuivants la Pologne et la Moldavie. La bonne nouvelle pour les protégés de Silhavy vient qu’ils ont leurs destins entre leurs mains puisqu’ils affrontent leurs deux grands rivaux lors de ces 2 dernières journées. Lors du dernier rassemblement, les Tchèques ont lourdement perdu en Albanie (3-0) avant de s’imposer difficilement face aux Iles Féroé (1-0). Pour viser la qualif’, la Tchéquie mise sur les Soucek, Hlozek, Coufal, Jurasek, Cerny ou Kral. Poussés par ses fans et boosté par le retour de Lewandowski, la Pologne devrait réussir une très bonne opération face à la République Tchèque.

