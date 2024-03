Pronostic Norvège Tchéquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Norvège se relance face à la Tchéquie

La Norvège fait partie des grands absents de l’Euro 2024 en Allemagne. Annoncée comme l’un des outsiders, la sélection norvégienne n’est pas parvenue à se qualifier alors qu’elle possède une génération dorée avec Haaland, Ødegaard, Sorloth, Elyounoussi ou Merling, auxquels on peut ajouter Ajer, Ryerson, Donnum ou la pépite de City Oscar Bobb. Lors des éliminatoires pour l’Euro, les Norvégiens ont seulement fini en 3e position derrière l’Espagne et l’Écosse. De plus, en obtenant le nul à Glasgow lors de leur dernier match, ils n’ont pas pu prétendre à une place de meilleur 3e. À la suite de cet échec, la Norvège se lance vers un nouvel objectif avec la qualification pour le Mondial 2026. Pour cela, les Norvégiens veulent accumuler de la confiance et comptent s’imposer lors de cette rencontre amicale à domicile pour préparer au mieux la future campagne d’éliminatoires.

La Tchéquie a quant à elle décroché un ticket pour l’Euro 2024 comme elle l’a toujours fait depuis sa finale de 1996 face à l’Allemagne. Absente du Mondial 2022, la Tchéquie a fini en 2e position de son groupe dominé par l’Albanie. Les hommes d’Ivan Hasek ont su contenir le retour de la Pologne pour participer à un nouvel Euro. En 2020, les Tchèques avaient été l’une des bonnes satisfactions avec un quart de finale face au Danemark. En vue d’être prête pour le mois de juin, la Tchéquie lance sa campagne de matchs amicaux avec ce déplacement en Norvège. Pour affronter la bande de Haaland, Hasek peut compter sur un duo d’attaque performant, puisque Schick et Hlozek brillent avec leur club du Bayer Leverkusen. En plus de ces 2 éléments, on retrouve Souček de West Ham ou Barak de la Fiorentina. Devant son public, la Norvège devrait se faire pardonner sa non-qualification en dominant la Tchéquie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

