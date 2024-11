Pronostic Slovénie Norvège : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Slovénie accrocheuse à la maison

Lors de l’Euro en juin, les Slovènes avaient réussi à sortir des poules grâce à 3 matchs nuls contre le Danemark, la Serbie et surtout l’Angleterre, future finaliste, ce qui n’est pas rien. En plus, leur huitième de finale s’est joué aux tirs au but contre le Portugal, et cette sélection sortira la tête haute. C’est plutôt bien parti dans cette Ligue des nations avec seulement une défaite assez lourde à l’aller contre la Norvège (3-0), mais un bon nul contre l’Autriche (1-1) et deux victoires contre le Kazakhstan assez tranquilles sans encaisser le moindre but. Le gardien et capitaine Oblak, pièce maîtresse de l’équipe, sera protégé par la défense centrale Drkušić et Bijol. En attaque, Šeško, efficace avec 15 buts en 37 sélections, est généralement associé à Šporar, tandis que Vipotnik occupe un poste de remplaçant.

Incapable de se qualifier pour le dernier Euro, la Norvège ne s’est pas rassurée en attendant en amical sur la première moitié de l’année 2024. C’est un peu mieux dans cette poule de Ligue des nations avec deux succès contre l’Autriche et à l’aller contre la Slovénie, mais en revanche un nul décevant au Kazakhstan et surtout une très lourde défaite en Autriche lors de la dernière trêve (5-1). Ces résultats mettent les 3 équipes à égalité (Autriche, Norvège, Slovénie à 7 points). Bien qu’Ødegaard, capitaine et joueur clé, soit récemment revenu de blessure, il n’a pas été retenu. L’attaque reste toutefois solide, menée par Haaland et renforcée par Sorloth. En défense, Ostigard et Ryerson sont disponibles, tout comme les milieux Berge et Thorsby. L’absence d’Ødegaard, la récente lourde déconvenue Norvégienne et la solidité des Slovènes depuis quelques mois nous laissent penser que ce match peut tourner à l’avantage de ces derniers, même s’il pourrait y avoir des buts de part et d’autre grâce à des garçons comme Šeško, Haaland ou encore Sorloth.

