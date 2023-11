Pronostic Danemark Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Danemark se sort du piège slovène

Cette opposition entre le Danemark et la Slovénie met aux prises les 2 leaders du groupe H. Actuellement, ces deux sélections sont à égalité avec 4 points de plus que leur premier poursuivant, le Kazakhstan. Bien partie pour se qualifier, chacune de ses sélections a besoin d’un succès pour être assurée de participer à l’Euro 2024. Décevants au Mondial 2022, les Danois ont également connu une entame poussive lors de cette campagne de qualification. En effet, les partenaires de Schmeichel s’étaient notamment inclinés au Kazakhstan. Ensuite, les Vikings se sont repris et sont revenus dans le coup pour la qualif. En effet, depuis son nul à l’aller en Slovénie (1-1), le Danemark a remporté ses 4 derniers matchs face à San Marin (à 2 reprises), contre la Finlande et le Kazakhstan. Malgré tout, les Danois montrent toujours quelques signes de fébrilité, car ils ont difficilement pris le dessus sur San Marin lors de la dernière journée. De plus, la sélection danoise ne pourra pas compter sur deux joueurs clés, puisque les Red Devils Eriksen et Hojlund sont blessés. Cependant, Christensen, Maehle, Andersen, Delaney, Hojbjerg, Poulsen ou Daramy seront bien présents. De nouveau efficace depuis son arrivée à Anderlecht, Dolberg a aussi été appelé, mais un duo Poulsen-Wind pourrait être aligné.

En face, la Slovénie a parfaitement profité de ce groupe abordable pour tirer son épingle du jeu. La sélection slovène n’a plus participé à une phase finale de championnat d’Europe depuis l’an 2000 et à une Coupe du monde depuis 2010, mais peut donc rêver de l’Euro 2024. À 2 journées de la fin, les partenaires de Jan Oblak doivent l’emporter au moins 1 fois lors de leurs 2 derniers matchs face à leurs 2 adversaires principaux, le Danemark et le Kazakhstan. À l’instar du Danemark, la Slovénie arrive en forme, puisqu’elle a remporté ses 4 derniers matchs face à l’Irlande du Nord (par 2 fois), contre la Finlande et San Marin. Le seul faux pas de ce parcours vient d’un revers concédé en Finlande. Outre Oblak, la sélection slovène s’appuie sur Verbic, Vipotnik, Sporar et Sesko. À domicile et à l’expérience, le Danemark pourrait s’imposer et valider son ticket pour l’Euro 2024.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

