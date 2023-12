Les internationales slovènes seront autant payées que les hommes

Mieux vaut tard que jamais.

Au terme d’une lutte de quatre ans, les joueuses de l’équipe féminine de Slovénie ont remporté une victoire en dehors du terrain. Leur fédération va leur accorder les mêmes droits que ceux qu’elle accorde à ses internationaux masculins. À travers leur syndicat, 31 joueuses avaient adressé une lettre en juillet dernier pour pointer les différences de traitement entre les deux équipes. L’accord signé entre la fédération et les joueuses devrait garantir à ces dernières un traitement et un salaire égaux à ceux de l’équipe nationale masculine.

Following a four-year push from the players and their union , Slovenian women’s national team now have working conditions and pay equal to those of the men’s national team.

Here’s how they achieved this important milestone.https://t.co/ejhmELWA8r

— FIFPRO (@FIFPRO) December 20, 2023