Quand Roy Keane donne rendez-vous sur un parking à un supporter qui l’a insulté

Longue vie au Roy.

Pour Manchester United, un nouveau cycle s’est ouvert, dimanche. Arrivé en provenance du Sporting pendant la trêve, Rúben Amorim a fait sa grande première sur le banc des Red Devils. Et, malheureusement pour lui, elle ne s’est pas passée comme prévu : les partenaires de Bruno Fernandes ne parvenant pas à se défaire du promu Ipswich Town (1-1).

Et, à Ipswich, l’animation n’était pas que le terrain, mais aussi au bord de la pelouse, en fin d’après-midi. Consultant pour Sky Sports, le diffuseur de la Premier League, où il débriefe les matchs, Roy Keane a fait du Roy Keane. Insulté par un spectateur pendant la mi-temps juste avant de prendre l’antenne, l’ancien milieu de terrain emblématique de United est allé donner rendez-vous sur le parking après le match à l’intéressé.

Roy Keane wanted it in the car park 👊🏻🤣 #ipswich #ManU #IPSMU #SuperSunday pic.twitter.com/F3Ua5uX9Bw

— Aden Clarke (@adenLFC4life) November 24, 2024