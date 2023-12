Djokovic, fan de football et ami de… Didier Deschamps

Après Rafael Nadal, Novak prépare-t-il également sa reconversion ?

Dans un entretien accordé à L’Équipe ce jeudi, Novak Djokovic raconte être fan de football et être en lien avec le sélectionneur de l’Équipe de France de football, Didier Deschamps. Ce dernier, qu’il a « côtoyé à Monaco » et avec qui il a eu « quelques discussion sympas » a même assisté à plusieurs entraînements du numéro 1 mondial à l’ATP. Outre sa relation avec Didier Deschamps, on a déjà vu le Serbe reprendre des célébrations de footballeurs, telle celle de Cristiano Ronaldo ou encore passer du temps avec les joueurs de l’AC Milan, club dont il est supporter.

En marge de son sacre lors du Rolex Paris Masters, le natif de Belgrade avait imité le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham. Cette inspiration lui provient de ses enfants à qui il « demande comment il devrait célébrer les victoires ». « Peut-être qu’à l’Open d’Australie (du 14 janvier au 28 janvier, NDLR), je viendrai avec une nouvelle célébration parce qu’ils auront été inspirés par quelqu’un », a-t-il annoncé.

