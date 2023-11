La Belgique s’offre la Serbie en amical

Belgique 1-0 Serbie

But : Carrasco (1r<e) pour les Diables

Une minute une seconde.

C’est le temps qu’il a fallu à Yannick Carrasco pour marquer l’unique but de la soirée dans ce match amical entre la Belgique et la Serbie ce mercredi soir (1-0). Le capitaine de la soirée a profité d’une grosse erreur défensive pour ouvrir le score d’une frappe sèche. Mais une minute et une seconde, c’est aussi le temps que vous auriez dû rester sur ce match. Puisqu’après, il ne s’est plus rien passé. Beaucoup de rotations, quelques occasions, et puis nada.

OUVERTURE DU SCORE DE CARRASCO ! Suivez en direct le match amical entre la Belgique et la Serbie sur L'Equipe live : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/OrZ3g97HTB — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 15, 2023

Enfin si ! Il y a eu cette frappe de Filip Djuricic (32e) à l’entrée de la surface qui a heurté le poteau droit. Et après, promis, plus rien. Si vous vouliez voir une belle performance de Youri Tielemans dans l’entrejeu, trois duels mal négociés par Loïs Openda, une copie intéressante rendue par Zeno Debast sur le côté droit de la défense, et la pépite Arthur Vermeeren s’installer doucement mais sûrement dans la tête de Tedesco, vous aviez des raisons de rester. Après, il n’y avait plus qu’à rallumer la télévision à la 90e+3, minute choisie par la Serbie pour tenter d’égaliser. Mais Djuricic a vu sa frappe toucher le montant.

Heureusement pour tout le monde que cette rencontre était à huis clos.

Belgique (4-3-3) : Sels – Debast, Al Dakhil, Theate (Faes, 46e), Deman (Castagne, 77e) – Vermeeren, Mangala (Vranckx, 46e), Tielemans – Carrasco (cap.) (Trossard, 67e), Openda (Batshuayi, 67e), Bakayoko (Lukebakio, 46e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Serbie (3-5-3) : Rajkovic – Gudelj, Veljkovic (Milenkovic, 67e), Pavlovic – Radonjic (Zivkovic, 67e), Maksimovic, Grujic (Lukic, 46e), Mladenovic (Kostic, 46e) – Samardzic (Tadic, 67e), Vlahovic (Mitrovic, 67e), Djuricic. Sélectionneur : Dragan Stojković.

