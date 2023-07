Mitrović tout proche d’Al-Hilal

Obligé, c’est un SMS qui l’a convaincu.

Le club saoudien d’Al-Hilal serait tout proche de conclure un accord avec Aleksandar Mitrović. Les derniers détails entre le club du Golfe et l’avant-centre de Fulham seraient bouclés a annoncé ce dimanche soir le journaliste Fabrizio Romano sur son compte twitter. L’attaquant des Cottagers, qui a réalisé un belle saison l’année dernière en inscrivant 14 buts en championnat, soit le meilleur total de sa carrière en Premier League, n’est pas dans le groupe qui affronte ce dimanche soir Brentford en match amical.

Understand Al Hilal and Fulham are on the verge of reaching an agreement for Aleksandar Mitrović! Final details being sorted 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Player agreed terms days ago, he wants the move and clubs are now close after two bids rejected.

⚪️⚫️ Fulham will sign Raúl Jiménez. pic.twitter.com/Sf5gCeNjup

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023