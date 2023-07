Officiel : Sergej Milinković-Savić file en Arabie saoudite

Qu’est-ce que c’est moche.

Si Al-Nassr commence à se faire taper sur les doigts par la FIFA, ce n’est pas encore le cas de son rival d’Al-Hilal. Le club saouodien a officialisé ce mercredi l’arrivée de Sergej Milinković-Savić, en provenance de la Lazio. Le milieu serbe arriverait contre un chèque de 40 millions d’euros, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat dans la capitale italienne. Comment convaincre un des meilleurs milieux du monde à venir en Arabie saoudite ? Le projet sportif à hauteur de 20 millions d’euros par an, évidemment.

Al-Hilal précise que le joueur de 28 ans a signé pour trois ans, et qu’il rejoindra rapidement sa nouvelle écurie, actuellement en stage de pré-saison en Autriche. Le nouveau numéro 22 y rejoint donc Kalidou Koulibaly et Rúben Neves, et sera coaché par Jorge Jesus.

